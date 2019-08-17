前新北市長朱立倫日前赴美展開為期兩周的私人行程，最近接連兩天進行華府訪問，他於美國時間16日獲邀進入國務院，並前往智庫與重量級涉台學者與政界人士交流，美方官員強調，美方並沒有特定支持台灣某個政黨，這個誤解源自於目前為民進黨執政，這其實是台美間的友好，希望朱務必把此訊息轉告台灣人民。

朱與美方代表討論熱烈，美方十分關心美國、中國與台灣之間的關係變化，朱立倫說，國民黨支持兩岸維持現狀，和平進行交流，國民黨猶如美國民主、共和兩黨，以美國利益優先，「我們一切以中華民國優先」。與會的美方學者盛讚希望看到更多像朱前主席一樣的國民黨政治人物，真正了解美中台關係的人。

在閉門拜會的尾聲，美方官員鄭重表示，「美方絕對沒有特別支持民進黨或是國民黨，這種誤解是來自民進黨現在在執政，這是美台的友好」，希望一定要讓台灣朋友知道。結束兩天華府訪問後，朱立倫於傍晚搭火車前往紐約，預計在美國時間17日晚間，受邀到美東華人學術聯誼會演講。

(中時 )