一聽到楊秋興 馬英九立馬做這動作

前高雄縣長楊秋興日前在臉書批國民黨總統參選人韓國瑜，高雄市黨部日前決議開除其黨籍。但楊秋興槍先一步，召開記者會宣布退黨。楊更表示，退黨後，接到前總統馬英九打來的關切電話。不過，馬英九今接受記者訪問，一聽到楊秋興的問題，「轉身離去不願多作回應」。

5年前加入國民黨的楊秋興，因近期公開攻擊、批評國民黨總統候選人韓國瑜的私生活言行，遭到黨中央決議開除黨籍處分。但楊秋興先自行宣布退黨，並在退黨記者會中批評如今的國民黨已淪為一言堂，未來將以無黨籍身分繼續關心台灣。

記者會結束後，楊秋興表示，接到馬英九的關心電話，他跟馬直言，看不慣韓國瑜把好好一個局弄成這樣，讓總統蔡英文有死灰復燃的機會。他也對馬談這些議題感到抱歉，希望日後還有見到馬的機會。

不過，馬英九今日出席「108年度長濱米暨農特產品行銷活動記者會」，面對記者詢問楊秋興連日來爆料國民黨總統參選人韓國瑜遭開除黨籍的議題，他轉身離去不願多作回應。

(中時電子報)