蔡總統說，我們經濟還是整體面來看，是都是在穩定成長的繼續。（盧金足攝）

受中美貿易戰等影響，造成產業緊縮產能，無薪假人數近期飆升，經濟部長沈榮津17日表示，政府會協助產業升級，擴大內需市場，培訓人才，危機如果因應得宜就是轉機。蔡總統強調，經濟整體面來看穩定成長，這段時間以來比較辛苦，會協助業者度過比較困難的這段時間。

蔡總統今天到台中工業區參訪全球最大的水上摩托車螺旋槳製造廠「般若科技」後，特別指名經濟部長沈榮津為目前增多的無薪假人數，主動說明政府當前因應措施。

沈榮津表示，最近因為美中貿易摩擦，充滿一些不確定因素，導致在投資方面大家都比較保守，造成一些外銷型的產業、資本材方面的產業受到影響，但是這個危機如果因應得以就是轉機，所以政府會來協助產業。

沈榮津指出，第一個就是利用這個機會，不景氣的時候，協助產業升級轉型，從過去我們的自動化往數位化，因為現在數位專型往智慧化，所以中小企業協助數位化，大企業推動智慧化。

他強調，第一個會責成工業局加大力道協助產業，在升級轉型部分，在高度廣度同時來進行，第二個就是利用這個機會來「練兵」，與經濟部與勞動部合作，比照亞洲金融風暴的時候，他當時在經濟部中辦任職，碰到工具機業者提出這個方法奏效。

他說，機械業者也同意，利用這個機會跟勞動部合作，數位化應用時代來臨，培育訓練人才，迎接未來新的機會，第三個，最重要就是利用我們的內需市場，業者利用這次來補缺口，內需市場大概有幾塊，學校的這些教學設備、工具機，職訓中心實習設備提早釋出汰舊換新。

針對台商回台投資部分，沈榮津表示投資台灣事務所初步了解，業者大概一半以上會用國產，國產的機器設備剛好來補這個缺口，國營事業的採購也是一個機會，所以我們會透過第一個利用這個機會來協助我們產業在空檔時來升級往自動化數位化。

此外第二個就是來做人才培育，第三個就是提供內需市場、台商回台內需的國產機器商機，以及我們學校跟職訓機構設備提供工具機業者來補這個缺口。

蔡總統說，我們經濟還是整體面來看，是都是在穩定成長的繼續，確實在這段時間以來比較辛苦一點，我們對機械業的協助，其實這個我們也討論一段時間，這些方案，我們都會一一的來落實，協助業者度過這個比較困難的這段時間。

(中時 )