香港明報今引北京消息人士披露，在北戴河會議上，大陸高層曾討論香港局勢，定性這是一次由多國和地區情報機構主導的顏色革命，以港府特區的能力或很難應對，需國家力量支持。消息稱，大陸高層仍希望港府能憑藉自身能力，在有限時間、法律框架下平息內亂，但若港府力有不逮，中央亦可提供一切法律框架下的「援助」。

明報今天在一篇分析文章中引述北京消息人士透露，在最近的北戴河會議中，大陸現任和退休的高層領導人就香港問題達成共識，一致認為這是一次由多國和地區軍政情報機構主導的顏色革命，並針對大陸而來。

大陸高層並研判，這場顏色革命有可能擴大至金融、貿易或國家安全等領域。因此，以港府的能力可能很難應對，需要國家力量支持。

但大陸高層仍希望港府能夠憑藉自身能力，在有限時間、法律框架下平息內亂。消息人士說，如果港府力有不逮，北京中央可以在法律框架之下提供一切「援助」。

每年7、8月，大陸領導層都會在避暑之地河北秦皇島北戴河休假並討論各種重大議題，俗稱北戴河會議。

(中時 )