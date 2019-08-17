林周義／台北報導

暑假是出國旺季，某些民眾可能受友人之託，購買隱形眼鏡回台。食藥署提醒，隱形眼鏡屬於醫療器材，僅允許購入自用。在未經核准下販售，將違反《藥事法》，最高可處7年以下有徒刑，併科新台幣5000萬元以下罰金。

食藥署日前於《藥物食品安全週報》上表示，隱形眼鏡是直接與角膜接觸的鏡片，若未遵照使用方法、注意事項，可能會造成角膜潰瘍、角膜炎或結膜炎等眼部疾病，嚴重時恐失明。

隱形眼鏡的功能在於矯正視力，因此以醫療器材的方式列管。依照規定，購入隱形眼鏡，只允許旅客用以自用，單一度數上限60片，每人以單一品牌、2種不同度數為限。因此，轉售他人、代購等，都被視為販賣醫療器材的行為。

依據《藥事法》規定，販賣隱形眼鏡等醫療器材的業者，應先向所在地衛生局申請登記，領得許可執照後才能營業，且在輸入產品前，應先向中央衛生主管機關申請核准發給醫療器材許可證，違者最高可處7年以下有徒刑，併科新台幣5000萬元以下罰金。

食藥署提醒出國的民眾，切勿心存僥倖，購買隱形眼鏡回台網拍、轉售。使用隱形眼鏡時，如出現不良反應，可透過藥物食品化粧品上市後品質管理系統，或撥打不良反應通報專線（02-2396-0100）反映。

(中時 )