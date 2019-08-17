鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲屢傳結盟，但3人都不想當副手，傳出「郭王柯」結盟破局，3人都保有參選總統可能，中國文化大學新聞系主任胡幼偉今臉書表示，三兄弟看起來是結盟不成了，令人不解的是，縱使當初韓未決定選總統前，各民調數字都顯示，王一定無法當選總統，王仍堅持參選到底，王的想法始終是一個謎，但謎底已經不重要，因為沒人認為他會當選總統。

王金平、柯文哲今受訪堅稱，「郭王柯」結盟還沒有破局，但胡幼偉分析，三兄弟結盟看起來是不成了，畢竟郭初選落敗後，曾想找柯或王搭檔參選，但王柯都不想當副手，3人都想當正的，那就沒什麼好談。

至於郭台銘下一步，胡幼偉認為，郭台銘現在有3個選項，一是徹底不玩了，二是硬找人做搭檔，繼續脫黨參選，三是支持韓國瑜當總統，一旦郭決定不選，那柯可能會參選，不論是誰出線，韓粉就是支持韓就對了，其他都不重要了。

即便面臨「郭王柯」結盟破局，王金平至今未改口不選，胡幼偉說，王是數學系畢業，案理會養成理性思維的習慣，且其從政生涯，一向謀定而後動，絕不做沒有把握的事，在各民調顯示不會贏，自己卻認為有希望當總統，這是一個非常難解的謎，只有王知道答案。

(中時 )