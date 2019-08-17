「夏日盃三對三籃球賽」於今（17日）在新北市永和國小登場。（葉書宏翻攝）

「夏日盃三對三籃球賽」於今（17日）在新北市永和國小登場。（葉書宏翻攝）

「夏日盃三對三籃球賽」於今（17日）在新北市永和國小登場。（葉書宏翻攝）

「夏日盃三對三籃球賽」於今（17日）在新北市永和國小登場，籃球賽旨在推廣籃球、促進運動風氣，學習團隊合作、發揚運動家精神。

籃球賽開放10到15歲的學童組隊報名參加，今年報名情況比往年更加踴躍，這次參賽組別共有48隊，其中國小組國中組各¬¬24隊。夏日盃籃球賽舉辦至今年已來到第六屆，儼然成為永和當地具標誌性的籃球賽事。

此次比賽由新北市議員羅文崇結合贊助商World Gym世界健身事業有限公司主辦、林教練籃球有限公司承辦，現場邀請到World Gym世界健身台灣區總裁柯約翰來共襄盛舉，看青少年們在球場上大展身手。

今年的表演賽邀請新北私立南山高中的花式籃球社表演，南山高中籃球隊向來負有盛名，是HBL高中籃球聯賽的常勝軍，尤其男子籃球隊曾七度奪得聯賽冠軍，奪冠次數為全台高中之冠。

羅文崇表示， 每年舉辦夏日盃籃球賽，目的在於提供愛好籃球的青少年們在暑期課業之餘有一個相互切磋的場地，也從中學習「團結合作」、「勝不驕敗不餒」的精神。

World Gym世界健身台灣區總裁柯約翰表示， 很高興看見近年台灣運動風氣越來越盛行，寒暑假是強健體魄的好時候，他鼓勵台灣的孩子們從小養成運動習慣，引領健康生活。

(中時 )