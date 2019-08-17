蔡總統17日到在經濟部長沈榮津、立委張廖萬堅等人陪同下參訪「般若科技」生產線。（盧金足攝）

蔡總統17日稱讚全球最大的水上摩托車螺旋槳製造龍頭－般若科技是「台灣之光」。（盧金足攝）

蔡英文總統17日上午到台中工業區，參訪全球最大水上摩托車螺旋槳製造廠「般若科技」，是目前全球唯一有能力幫世界引擎大廠ODM螺旋槳的製造廠，主攻水上摩托車與快艇兩大市場的螺旋槳，也是台灣第一家生產鑄鐵壺及鑄鐵鍋的業者，蔡英文稱讚是台灣之光，強調「我們第二季的經濟成長率四小龍第一！」預估第三季第四季會更好，全年的經濟成長率相當可觀。

蔡總統表示，般若科技在國際上很受歡迎，而且占一席之地，也是幸福企業，對勞工照顧的福利非常好，不論是在地企業，或者是台商回流，或者外商都持續的再加碼投資台灣

，經濟部也提出投資台灣的三大方案。

蔡總統說，提供服務從尋找土地、廠房或者是其他方面的這種協助，都由經濟部的台灣投資事務所提供全套服務，近來也看到很好成效，希望台灣經濟持續穩定成長，行政院拍板定案的基本工資調升，經濟持續穩定的往前走。

「我們第二季的經濟成長率四小龍第一！」蔡總統表示，預估第三季第四季會更好，全年的經濟成長率相當可觀。

這家在國際船舶引擎大廠打下金字招牌的般若科技，就位在台中工業區內，蔡總統上午在經濟部長沈榮津、立委張廖萬堅陪同下參訪生產線。

般若科技董事長蔡秋琦及總經理林允進為蔡總統簡報時表示，般若科技是全球最大的水上摩托車螺旋槳製造廠龍頭，全球水上摩托車的引擎螺旋槳、百分之百由般若科技供應，快艇外掛式引擎螺旋槳，般若科技也是全球主要供應商，掌握一半市占率。

現在般若科技擴大投入鋁合金小快艇生產，因為地球暖化後，暴雨的極端氣候增多，包括台灣很多國家都常面臨淹水問題，小型救生艇需求性大，尤其南美洲國家河流淺灘多，包括產業要載運工人渡河或住在兩岸的居民，都可以可藉由小型救生艇常小快艇做為水上便利的交通工具。

(中時 )