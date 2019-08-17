雲林縣斗南鎮農會稻田彩繪插秧，大家拿著秧苗準備下田去。(許素惠攝)

雲林縣斗南鎮農會稻田彩繪插秧，雲林縣副縣長謝淑亞、縣長張麗善、斗南鎮農會總幹事張燕容(前右二、三、四)下田插秧。(許素惠攝)

雲林縣斗南鎮農會稻田彩繪的圖案是白爛貓。(許素惠攝)

雲林縣斗南鎮農會稻田彩繪插秧，親子下田插秧。(許素惠攝)

白爛貓長鬚角，還抱著一粒大米，大呼「我是米蟲，養我！養我！」雲林斗南鎮農會稻田美學藝術，請來白爛貓代言，為了推廣米食，牠多了兩根鬚角化身米蟲，抱著大米啃，樣子逗趣可愛，十分吸睛。

斗南鎮會近年致力於推動食農教育，強化飲食與農業的連結，力推地產地消飲食，今年稻田彩繪插秧體驗活動上午於斗南石龜火車站旁稻田區舉行，吸引許多親子跟著白爛貓一起下田。

雲林縣長張麗善、斗南鎮農會總幹事張燕容等帶領大家一起種下希望的秧苗，共同體會農人稻作的辛勤，並於活動中規畫米食小教室「斗南越光米手作飯糰DIY」，讓所有民眾在辛勤的耕作後，細細品味越光米手作飯糰，並了解「每一粒米的珍貴」，讓斗南農村風情及食農教育結合擦出惜福、感恩的火花。

張燕容表示，彩繪稻田於8月中旬種下彩色秧苗，面積廣達2公頃，今年以斗南稻田地景「白爛貓」為設計主軸，結合斗南農特產品排繪出「白爛貓」、「斗南越光米」及「雲林上場」等字樣，

斗南鎮農會企畫室主任張耀裕說，種下的稻苗約40天後會逐漸成色，共有綠、白、紫、黃等4種顏色，最佳觀賞期約在10月，而且是可以透視，不必居高臨下也能完整清楚看到白爛貓的圖案。

「白爛貓」彩繪稻田地點位於斗南鎮石龜火車站旁稻田區，建議民眾可由國道1號接台78線的斗南出口下交流道，往嘉義方向走，延台一線到斗南鎮延平路三段左轉嘉興東路前進100公尺處，觀賞「跟著白爛貓一起下田去」彩繪稻田。

(中時 )