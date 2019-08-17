網友認為林右昌年輕時俊俏外型神似男星三浦春馬、王力宏。（許家寧翻攝）

當是市長後身材大走鐘，林右昌希望市民給他3個月時間運動瘦身。（許家寧攝）

林右昌擔任基隆市長4年半，體重增加10幾公斤。（資料照，許家寧攝）

基隆市長林右昌年輕帥照流出，一雙電眼和精壯身材，酷似男星王力宏與三浦春馬與現在「走鐘」外型引發網友熱議，林右昌今為基隆美食書行銷宣傳，尷尬笑說「被妹妹出賣」，不過證明基隆美食很多，也發出豪語正準備努力減肥甩肉，請市民給他3個月時間。

林右昌17日為市府與作家魚夫合出版新書「雨的布魯斯」行銷基隆美食，林右昌說，這幾年努力推廣在地美食，推薦來到基隆觀光旅遊的遊客，一定要先去找這本書，書中走訪海港大街小巷老建築與美食淵源，了解基隆小吃背後的文化、歷史，吃起來更好吃。

由於林右昌有個擔任插畫家，同樣有高顏質的妹妹林宛姿，昨日在臉書自曝哥哥30年前學生時代的照片，證明「我哥以前真的很帥啊！」、「不要再說我們不像了」。俊俏帥照流出後引起網友暴動，對比現在圓潤身形，驚呼當市長後發生了什麼事？。

林右昌說，自己也很久沒看過年輕時的照片，一開始有點驚訝，照片中年紀大約高三至大一，有一絲絲被妹妹出賣的感覺；對於市民感嘆歲月是把殺豬刀，他坦然面對，認為照片紀錄每個人的成長歷程，年輕的時候是一個模樣，年長的時候也應該要有年長的味道。

林右昌表示，當上市長之後都把重心放在開會和市政工作上，比較沒有休閒運動時間，大概胖了10多公斤，妹妹PO出這個照片，應該是希望讓他更有動力去減肥，也算是個好事，也請大家給他3個月的時間，他和市府同仁已相約減重，會讓身體更健康。

(中時 )