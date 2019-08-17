更新內容14:00) 多年前涉嫌綁架勒贖前台中市議長張宏年與嘉義富商、被列為國內頭號槍擊要犯的現年53歲薛球，2006年6月依擄人勒贖等罪嫌，判處無期徒刑，褫奪公權終身，已關在南監十多年，今早傳出因肝硬化病逝台南市立醫院。，

南監表示，薛球於2005年入獄服刑後，在獄中表現一切正常，與「同學們」及獄方管理人員的互動也不錯。但近期因肝病問題飽受痛苦，經常出入醫院與監獄之間，此次更因肝硬化住院一段時間後，17日上午7點多病逝醫院，家屬已前往處理。

54歲的薛球是新竹人，1995年犯下強盜罪被判刑10年，2000年9月假釋出獄後搭上黃新堯犯罪集團，隔年犯下新竹財務中心225萬元強盜案、中壢大崙農會447萬元強盜案等9起重大強盜案。

2001年3月21日，黃新堯在苗栗頭份鎮一家酒店被人打傷，薛、陳帶槍趕往後發生警匪槍戰落網，沒想到苗栗地院法官陳慧萍竟裁定交保，導致2人有如猛虎出柙四處犯案。

同年10月1日中秋節，薛、陳夥同許武祥、林再生等5人，綁架當時的台中市議會副議長張宏年勒贖3億，最後得款3000萬元，震撼全台。 2003年03月10日，2人再夥同陳奕綸等3人，持槍綁架嘉義市民沈茂林的兒子等4人，勒贖6000萬元，得款480萬元，但薛、陳也洗劫沈宅，搶走鑽錶、金飾及10萬元，之後潛逃大陸。

2004年06月間，薛、陳製作持槍恐嚇光碟，勒索楊登魁、楊光友5000萬至1億元不等，但並未得手。2004年7月，2人先後在大陸落網，同年被遣返台灣。

(中時電子報)