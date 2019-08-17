自選秀節目《超級星光大道》一班出身的許仁杰，近年來與大三歲的圈外女友亞希交往1年半，兩人如膠似漆、許仁杰也常常大方放閃，今日凌晨在臉書po文「最開心、最安心的事莫過於妳說願意」宣告和女友求婚成功，喜訊發出後也有許多粉絲留言祝賀。

今年33歲的許仁杰擁有好歌喉，參加歌唱比賽展露頭角，近年來和女友愛的高調，時常在社群平台分享和女友合照，曾有網友留言「為何一直放閃」，酸言「小許的粉絲專頁變2個人，是要組團出道還是什麼」，對此許仁杰回覆留言「我的粉專除了分享工作以外無非是分享我的生活，而就目前來說伴侶也是我生活中的一部份，就像如果妳有另一半多少會分享你們的點滴在板上，我並沒有刻意要放閃，只是跟一般人一樣分享生活，如果會讓妳很不舒服的話勸妳還是盡量別進來看，因為以後我還是會做我自己。」不惜槓上粉絲也要護航女友。

日前七夕情人節，許仁杰女友也PO文「情人節快樂，當你的情人和老婆」，許多粉絲紛紛猜測好事將近，昨晚許仁杰單膝下跪向女友浪漫求婚，成功獲女友點頭答應，現場也邀來雙方好友見證，據悉將於11月23日在台北舉辦婚宴。

許仁杰昨在眾多好友見證下，成功求婚女友亞希，開心po文「最開心、最安心的事莫過於妳說願意」。（取自許仁杰臉書）

許仁杰與女友亞希交往1年半，時常在臉書po文放閃。（取自許仁杰臉書）

(中時 )