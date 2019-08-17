桃園市中壢區中新路地下道16日傍晚，發生混凝土塊掉落意外，甚至砸傷一名騎機車路過的62歲吳姓女機車騎士，養工處第一時間派人前往查看，將有疑慮可能會掉落的石塊清除，確認無安全疑慮才開放車輛通行。養工處解釋，該地下道上方橋梁屬交通部鐵道局管轄，19日將函文該單位，要求全面檢視鐵路橋梁安全性。

意外發生在16日傍晚5點多，中新地下道上方突然掉落大量混凝土塊，造成路過的女騎士頸部、肩膀及右手疼痛，還有流鼻血及右眼血腫而送醫，所幸並無生命危險，意外發生當下，並封閉車道避免危險擴大。

(中時 )