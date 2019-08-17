桃園中新地下道石塊掉落 砸傷女騎士 14:002019/08/17 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園中新地下道石塊掉落砸傷女騎士。（呂筱蟬翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區中新路地下道16日傍晚，發生混凝土塊掉落意外，甚至砸傷一名騎機車路過的62歲吳姓女機車騎士，養工處第一時間派人前往查看，將有疑慮可能會掉落的石塊清除，確認無安全疑慮才開放車輛通行。養工處解釋，該地下道上方橋梁屬交通部鐵道局管轄，19日將函文該單位，要求全面檢視鐵路橋梁安全性。 意外發生在16日傍晚5點多，中新地下道上方突然掉落大量混凝土塊，造成路過的女騎士頸部、肩膀及右手疼痛，還有流鼻血及右眼血腫而送醫，所幸並無生命危險，意外發生當下，並封閉車道避免危險擴大。 (中時 ) #地下道 #意外 #混凝土 #路過 #橋梁 也許您會感興趣 推薦閱讀 《鋼鐵股》中鋼「轉爐石應用瀝青鋪面」通過BS循環查核 14:502019/08/13 財經 中鋼「轉爐石應用於瀝青混凝土鋪面」通過BS 8001循環經濟標準查核 16:552019/08/13 財經 開進地下道兒秒安靜 一開口媽嚇歪 20:112019/08/13 日常 北市人行地下道 步步驚心 04:102019/08/15 地方新聞 死巷蓋橋通遷葬公墓 沒路銜接遭譏「給阿飄走嗎？」 15:532019/08/15 生活 雨彈狂炸雷電劈 彰化地下道封閉木屋倒塌 11:322019/08/16 生活 嚴防毫大雨 嘉義市開設水災災害應變小組 11:202019/08/16 社會 中市5處地下道填平年底動工 明年8月起陸續完工 18:332019/08/16 政治 路過中元普渡後台 見辣妹秀他嚇歪 21:022019/08/16 日常 台中5地下道填平 年底動工 04:102019/08/17 地方新聞 社會熱門新聞 人妻３Ｐ首戰見夫「金槍不倒」 竟用這狠招…降旗 - 社會 曾犯綁架議長、富商頭號槍擊要犯薛球 今病逝 - 社會 台史最大尾鱸鰻蹲牢病故 薛球一生黑案史回顧 - 社會 教育部科長瞞孕妻 約大學助理床戰 - 社會 桃園中新地下道石塊掉落 砸傷女騎士 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。