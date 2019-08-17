美國給予大陸電信巨擘華為的90天部分豁免令即將於19日到期，而據外媒透露，美商務部將延長華為豁免令，讓華為得以繼續美企相關貨供。對此，先前外界普遍擔憂美方延長機會不高，若同意延長期限消息屬實，不僅可減緩貿易戰緊繃，也有助投資人信心，市場亦可暫時鬆一口氣。

據路透社引述消息人士報導，美國商務部擬延長對華為的寬免期限，容許華為向美國企業採購零部件，料延長期限為90日。此外，消息人士也指出，美國總統川普預計在周末與大陸國家主席習近平通話，將商討華為問題。

美商務部5月15日宣布，將華為和附屬事業列入所謂的美國出口管制「實體清單」（Entity List），禁止華為在未獲許可證下與美國企業做生意。但為了減少禁令對美企衝擊，商務部工業與安全局（BIS）20日宣布一項臨時通用許可證，讓華為及 68 家非美國子公司得暫時為維護現有網路及為現有手機提供軟體更新能力，但不適用於新交易。

(中時電子報)