叫好又叫座的2019宜蘭國際童玩藝術節即將在18日劃上休止符。（胡健森攝）

暑假即將進入尾聲，宜蘭國際童玩藝術節也進入了倒數計時階段，主辦單位將在明（18）日晚間舉辦閉幕典禮，為2019宜蘭國際童玩藝術節譜上圓滿休止符。

今（17）日是今年童玩節的最後一個周末，宜蘭天氣晴朗炎熱，從上午開園後就湧入一波波的遊客，無論是大人、小孩，都迫不及待地換上泳裝泳褲，跳入不同主題的水域區，享受夏日裡的清涼快感。

與朋友遠從台中到宜蘭的黃小姐說，這是她第4次參加童玩節，因為擔心雪隧會塞車，一早5點多就開車出發，還好一路上只有小塞一下，順利地進入冬山河親水公園，自己最喜歡童玩節充滿歡樂的感覺，既可以玩水、欣賞國際團隊的表演，今年又延長開園時間，在園區內可以盡情玩上一整天，實在非常划算過癮。

童玩節明日將舉行閉幕儀式，壓軸大秀是各國團隊將依序登台做最後的演出，包括韓國塗鴉秀、土耳其扯鈴、俄羅斯大繩武術、智利彩旗、愛沙尼亞飄扇、菲律賓炫光馬戲、最後是由台灣舞者擔綱，並邀請各國團隊拼成蝴蝶圖樣，一同上演「彩蝶飛舞」群舞秀。

主辦單位表示，今年的童玩節推出「星光場」，並加強夜間表演內容，反應相當好，比起2017年試辦的星光票，今年購買星光票的遊客數整整比前年多出了一倍。

雖然受到「利奇馬」颱風影響，童玩節被迫休園一天，稍微影響入園人數，但今年童玩節累積的入園遊客數仍可望突破50萬人次，是近年來最多的一次。

(中時 )