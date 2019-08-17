由桃園市新明國中所組成的中華青少棒隊，參加2019世界少棒聯盟世界次青少棒錦標賽，今天第四戰對上波多黎各，打進延長賽，可惜最終以3：4惜敗波多黎各拿下亞軍。

此戰由吳進恩掛帥先發，主投6.2局，投出6次三振，被敲6支安打，失1分；田明倫選手上場後援投1局，投出1次三振，僅被擊出2支安打，失3分。

二局下，波多黎各靠著兩支安打 及中華隊傳球失誤，先跑回1分領先；第三局中華隊王緯綸選手及胡孟智選手接連打出安打後，壘上跑者趁著投手暴投跑回1分，此時中華隊以1：1與波多黎各形成拉鋸。

第六局，中華隊連續三名代打潘詳淯選手、張家豪選手先後擊出安打，王彥恩選手安打再串聯，打回2分，中華隊以3：1領先波多黎各。七局下半，波多黎各先是擊出一支二壘安打，又打出2分打點全壘打，追成3：3平手，戰局進入延長賽。

延長賽八局下，波多黎各靠著安打與犧牲短打推進後，打出三壘方向落點幸運的再見安打，壘上跑者跑回超前分，終場中華隊就以3：4惜敗波多黎各，位列2019世界少棒聯盟LLB世界次青少棒錦標賽國際組亞軍。

總教練黃湋志表示，對手實力堅強，好幾顆球都防守的很好，打線也很平均發揮，是可敬的對手，輸球反而能讓這些球員學到更多，更懂得虛心檢討自己不足的地方，繼續追求進步、更上一層樓。

(中時 )