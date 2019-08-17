4歲女童逛夜市走失，警協助找家人。(呂筱蟬翻攝)

4歲女童逛夜市走失，警協助找家人。(呂筱蟬翻攝)

桃園市大園區一名4歲郭姓女童，16日晚間跟媽媽逛夜市，不慎走失在街頭徘徊，員警發現後牽著女童沿途詢問店家卻一無所獲，所幸女童母親發現小孩不見後趕至派出所詢問，順利找回寶貝女兒。

大園派出所女警林怡涓於16日晚間，在中華路與民生路口執行交通疏導勤務時，發現一名女童獨自在大街上行走，神情看起來相當無助，員警見狀上前關心，但女童因為太緊張無法回答問題，員警便牽著她沿途詢問店家，卻都沒人看到女童的家人，員警只好先將她帶返所休息，所長黃信雄擔心女童挨餓，特別買了便當並餵她吃飯，女童緊張的情緒才稍微緩和下來。

女童母親不久後也推著嬰兒車趕至派出所尋人，看到寶貝女兒平安無事，總算鬆了一口氣。她向員警表示，當時她帶著女兒跟剛滿月的兒子出來逛夜市，因正值周末人潮眾多，她忙著照顧兒子，一時沒注意，女兒就不見了。她在夜市裡四處尋找，都沒看到女兒的身影，直到詢問大街上的店家，才得知女兒被帶回派出所，便趕緊前來尋人。

女警林怡涓看到女童母親推著嬰兒車還帶著小孩，擔心再發生意外，於是決定開車護送她們回家，女童母親對於員警的熱心協助表示相當感謝，並稱讚大園的警察真有人情味。

(中時 )