奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）的影星弟弟彼得方達（Peter Fonda）於美國時間16日上午在洛杉磯家中因肺癌呼吸衰竭過世，得年79歲。珍芳達悼念弟弟：「我非常傷心。他是我的寶貝弟弟，過去幾天我和他一起度過了美好的時光，他是笑著離開的。」家人發表聲明：「這是我們生命中最悲傷的時刻之一，雖然我們為失去這位善良的男士而哀悼，但我們也希望所有人都能學習他不屈不撓的精神和對生活的熱愛。」

彼得芳達出生演藝世家，除了父親是奧斯卡終身成就獎得主亨利方達（Henry Fonda）與姊姊珍芳達是知名影星，女兒布莉姬芳達（Bridget Fonda）也是知名女演員。演而優則導的他1969年在公路電影《逍遙騎士》中擔任編劇與演出，他騎著重機帥氣馳騁在公路上奠定公路騎士經典形象，電影也獲斯卡最佳編劇獎提名肯定，開啟了被稱為「新好萊塢」（New Hollywood）的電影製片時期。1997年他憑電影《養蜂人家》角逐奧斯卡影帝，一生中共拍了116部影視作品，

(中時 )