薛球、陳益華強盜集團，在2000年起，連續在桃竹苗、台中、雲嘉南等地區，連續犯下台中市前副議長張宏年三億元綁架案等數十起重大強盜案件，在道上闖出不小名號，不少不法之徒，假藉薛球名義犯案，警政署更特別成立「獵虎專案」，全力緝捕薛、陳兩人。

出身新竹竹東地區的薛球、陳益華兩人，多年前在新竹地區一帶犯下民宅強盜案件，被捕入獄服刑，八十八年間假釋出獄，與新竹慣竊劉金生以及「蘭花大盜」黃新堯等人串連，結成強盜集團犯案，單在九十年初，就連續犯下國軍新竹號財務組、新竹魚市場金庫、桃園大崙農會、復興鄉農會、苗栗三義農會、新竹貨運公司保險箱、新竹竹北鳳崗農會等多起重大強盜、竊盜案件。

九十年三月廿一日凌晨，薛球、陳益華、黃新堯等三人，在苗栗頭份一家酒店喝酒，結帳時與酒店少爺發生衝突。轄區警方據報前往處理，與薛球等人發生槍戰，黃新堯當場中槍，連同薛球、陳益華等被警方逮捕，移送檢方聲請羈押，但被法官駁回，薛球、陳益華兩人各以廿萬及卅萬元交保。

薛球、陳益華兩人獲交保後，棄保潛往雲、嘉、南一帶，以強盜所得巨款購買大量槍枝，四處作案。之後兩人又陸續犯下雲林褒忠農會、嘉義金星銀樓、虎尾天 鷹公司、台南鹽水鎮金立山銀樓等強盜案件。

警政署及刑事局為了緝捕薛球、陳益華兩人，特別成立「獵虎專案」，全力緝捕。但兩人相當狡滑，行蹤難以掌握，警方曾多次圍捕，都被脫逃。

九十年中秋節夜，當時擔任台中市議會前副議長的張宏年，遭薛球、陳益華等人綁架勒贖三億元，外傳張宏年付五千萬元贖金後獲釋，薛球從此更出名。

(中時電子報)