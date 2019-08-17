邁入歌壇15年的余荃斌（No Name），16日於西門紅樓河岸留言舉辦「很久沒有來見我了你…喝!!」演唱會，因前一天彩排太晚，上午起床竟發現自己沙啞倒嗓，不管嘗試噴霧式蒸氣機、食用無糖枇杷膏後仍無效，最後靠一小杯威士忌才順利開嗓，順利解圍。

余荃斌昨帶來〈越愛越愛〉、〈溫柔的力量〉、〈愛情帶來的改變〉等經典歌曲，並分享當天起床發現嗓子全啞，在蒸汽機前蒸了喉嚨2小時，感覺有點改善後就出門彩排，但唱完2首歌後還是覺得嗓子不太對勁，接著食用2小包無糖枇杷膏，仍無法順利開嗓。最後他在台上露出苦笑表情說：「本來想說你們喝就好，但我承認彩排時我喝了一小杯威士忌馬上就開嗓了，還好有酒商的贊助！」。

余荃斌演唱會邀請素人歌手高旭黎陪唱，也隨機點名好友歌手林威良上台，與他共同飆唱近期為楊丞琳所創作的歌曲〈單〉，開唱前還搞笑對話：「接下來要唱的這首歌，應該是我的作品有史以來點閱率最高的歌曲吧？」一旁的林威良則說：「你這樣說，如果唱出來大家還是不知道，那你不就尷尬慘了？」，他便接話說：「會嗎？那我們就來唱楊丞琳的〈單〉好了！」逗得歌迷大笑。

近期正在籌備新專輯，且剛錄完新歌〈陪你唱歌〉，余荃斌表示：「一直都有在創作、和許多音樂人討論，相信不久的將來就會和大家見面！」

歌迷上台獻花給NoName。（艾迪昇經紀提供）

林威良(左起)、NoName余荃斌、林威合影。（艾迪昇經紀提供）

高旭黎（左）與No Name（右）同台飆唱新歌。（艾迪昇經紀提供）

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