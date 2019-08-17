苗栗縣竹南警分局日前接獲報案，稱有5名民眾受困在大樓電梯內，執勤員警楊翊姍、賴宥均立即趕赴現場，配合消防人員以最快速度救援，擔心民眾耐不住悶熱發生意外，審慎評估電梯停妥後，警消合力拉開電梯門，花費約10分鐘時間，順利協助民眾脫困。

竹南鎮和平街1棟大樓日前發生電梯故障，造成5名女子受困於電梯內，報案人向警方表示，當時已經聯繫電梯廠商前來搶修，但擔心民眾待在密閉且悶熱的電梯內會有生命危險趕緊報案，警消獲報火速抵達現場，確認電梯停穩於2樓後，旋即合力將電梯門拉開救援。

謝姓受困民眾表示，事發當時十分驚恐，一夥人擔憂若繼續待在悶熱、密閉的電梯內可能會發生意外，非常感謝警消合力協助脫困。

竹南警分局提醒民眾，搭乘電梯時，如遇有電梯故障、意外受困情形，一定要保持冷靜，除了按電梯裡的緊急按鈕外，也可利用手機立即撥打110或119電話，另手機若無訊號可撥打112緊急電話求救。

(中時 )