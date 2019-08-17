拖延數日後，台北市長柯文哲終於鬆口，說旺旺中時集團董事長蔡衍明要他說的話其實是「無色覺醒十大主張」；先前柯說，他不聽話沒講，隔幾天就從高雄市長韓國瑜口中聽到同樣那番話，對此，韓國瑜表示，他說過的話部分與無色覺醒主張雷同，但有更多是不一樣的論述，「而且針對核四、課綱等問題，我的理念本來就是如此，和蔡董事長一點關係都沒有！」

台北市長柯文哲日前爆出旺旺中時媒體集團原本支持他，後來因他不聽話，不願意講蔡衍明董事長要他說的話，旺中才轉支持韓國瑜，甚至過沒多久就從韓口中聽到蔡衍明要他說的那些話。

柯近日遲遲不說明究竟是「哪句話」，直到今天柯終於表明當時說的就是蔡衍明提出的「無色覺醒十大主張」，包括取消兩岸交流各種障礙、屏棄政黨惡鬥、全力拚經濟等。

對於柯文哲的說法，韓國瑜表示，無色覺醒十大主張中，包括重啟核四、課綱正常化、全力拚經濟、兩岸交流無障礙等，和他之前的說法部分重疊，但有些並不相同，從他口中說出來的話，代表韓國瑜本來的理念就是如此，和蔡衍明董事長一點關係都沒有。

韓國瑜強調，跟蔡董見面2、3次，蔡最主要就是一句話，非常憂心台灣的未來，並認為兩岸和平發展是台灣應走的路線，絕對不能走對立路線。

韓說，蔡衍明兩岸在跑、世界各地都在跑，跑得多就會擔心台灣的下一代，對台灣現況與未來的憂慮，從蔡董臉上憂心忡忡的表情可以看出來，不過，針對台灣未來要如何去做，不同的人，不同政黨會有不同作法，不可能有誰叫誰說什麼話的問題。

(中時 )