總統大選挺誰？志玲爸爸：郭台銘 14:022019/08/17 中時電子報 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林志玲的父親林繁男今參加獨派的永社感恩募款餐會，接受媒體受訪時被問到明年總統大選會支持誰，他語出驚人，「我最喜歡郭台銘」；他說，「若郭台銘出來，我就要選他。」 媒體追問，這是獨派活動？林繁男說，「我是要來看獨派怎麼講，怎麼讓台灣好，我也有藍派的朋友，若要我來我當然要來。」 被問到總統大選支持誰？他說，「我最喜歡郭台銘」；媒體追問，「那小英總統？」他說，「我是一個排一個排，若郭台銘出來，我就要選他，我剛剛坐在那裡，大家說到要選誰，大家都說『小英小英』。」 (中時電子報) #2020大選 #總統 #郭台銘 #獨派 #林志玲 也許您會感興趣 推薦閱讀 是否與柯合作？郭台銘首度親答：市長說的為準 07:282019/08/14 政治 為復出暖身？郭台銘再提「零到六歲國家養」 11:182019/08/14 政治 三方幕僚18日前會先碰面 劉宥彤證實 12:402019/08/14 政治 柯P表態：非100％支持郭 但他是有潛力候選人 20:022019/08/14 政治 柯推聯合內閣 陳淞山直批耍郭董 騙選票 22:302019/08/14 政治 台灣政情 郭柯王將亮底牌－郭柯王將合體？18日前幕僚碰面 04:092019/08/15 兩岸新聞 小S爆林志玲婚後出現「驚人變化」嘆人消失了 08:522019/08/15 娛樂 郭柯聯盟 赤裸裸的權力拼裝車 04:102019/08/16 時論廣場 自爆郭台銘曾提郭柯配 柯P：被我婉拒 09:242019/08/16 政治 分裂危機有轉折？幕僚轉達郭想法：韓可能成為領導人 13:472019/08/16 政治 政治熱門新聞 一聽到楊秋興 馬英九立馬做這動作 - 政治 «中天»政論收視第一！韓黑嚇傻夾尾巴跑 - 政治 抗英有譜？傳韓國瑜找他當副手！ - 政治 韓國瑜開告黃光芹 網加碼樂回五字 - 政治 柯郭說法兜不攏 黃暐瀚：有人說謊！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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