林志玲的父親林繁男今參加獨派的永社感恩募款餐會，接受媒體受訪時被問到明年總統大選會支持誰，他語出驚人，「我最喜歡郭台銘」；他說，「若郭台銘出來，我就要選他。」

媒體追問，這是獨派活動？林繁男說，「我是要來看獨派怎麼講，怎麼讓台灣好，我也有藍派的朋友，若要我來我當然要來。」

被問到總統大選支持誰？他說，「我最喜歡郭台銘」；媒體追問，「那小英總統？」他說，「我是一個排一個排，若郭台銘出來，我就要選他，我剛剛坐在那裡，大家說到要選誰，大家都說『小英小英』。」

(中時電子報)