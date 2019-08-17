擔任味全龍客座教練兼球員的日本球星川崎宗則，今日現身龍隊在斗六的開訓儀式，總教練葉君璋表示未來川崎會以球員為主，接下來的賽事也一定會下場比賽。

川崎宗則不僅在日本人氣高，台灣也有不少球迷喜愛，當他出場時現場立刻響起掌聲及歡呼，表達對川崎的支持，除此之外也有3家日本媒體現身斗六棒球場，只為一睹川崎風采。據了解川崎的合約簽至年底，雖以球員兼教練身分加入，不過葉總透露會讓川崎以球員為主，今年的比賽也會在場上看到川崎的身影。

葉君璋受訪時表示，「川崎一定會上場，不過他畢竟有年紀了，身體負荷度還有台灣較悶熱的天氣，都是需要考慮的問題，會跟他溝通並達成共識。」葉總希望新龍將們從川崎身上，學到比賽的態度、細膩度以及技術，而川崎當教練時最重要的仍是傳承經驗。

味全龍最快9月19日在斗六球場會自辦與四川蛟龍隊的兩岸交流賽，不過因對方簽證卡關所以目前仍無法確定，接下來預計11月還有與古巴、澳洲等國的交流賽，同時向今日也有出席的中華職棒會長吳志揚喊話，希望有機會能參加年底的冬盟，讓選手們有更多比賽經驗。對此吳志揚則表示，味全龍參加冬盟仍在計畫中，會朝這個方向努力。

今日下午的老龍新龍趣味對抗賽，川崎宗則也會下場同樂，明日則會出席與球迷的早餐會。

(中時電子報)