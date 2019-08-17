尋求8連霸的拜仁慕尼黑今晨在德甲開幕戰踢到鐵板，主場2比2險平柏林赫塔，球團隨後宣布最新補強，在願意負擔全額薪水的情況下，租借巴塞隆納的巴西球星庫提紐（Philippe Coutinho）1年，提升邊路攻擊力。

「上周三我和薩利哈米季奇（Hasan Salihamidzic，拜仁競技總監）去了巴塞隆納，與俱樂部、球員達成共識，」拜仁CEO魯梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge）表示，庫提紐最晚在周日或周一抵達慕尼黑，接受體檢再簽約。而在租借期滿後，拜仁也有執行永久轉會的選擇權。

拜仁本季走了兩位功勳老將羅本（Arjen Robben）、里貝利（Franck Ribéry），季前補強原以後防為主，但本周接連敲定兩筆租借強化鋒線，先跟義甲國際米蘭租來克羅埃西亞邊鋒佩利希奇（Ivan Perišić），如今又加入庫提紐。

衛冕軍巴塞隆納在西甲開幕戰遭畢爾包競技1比0絕殺。（路透）

27歲的庫提紐原本隨巴薩在西甲開幕戰出征畢爾包，結果因為租借敲定，在開賽前1小時被移出出賽名單，最後在看台上看著巴薩0比1遭畢爾包絕殺。

巴薩在去年1月以創隊史紀錄的1.6億歐元轉會費，從利物浦簽下庫提紐，但他一直沒能適應西甲、拿出符合身價的表現。上季歐冠16強主場對曼聯之戰，庫提紐進球後做出要主場觀眾閉嘴的慶祝動作，與球迷的關係也降到谷底。

巴薩今夏已得到法國「小王子」格里茲曼（Antoine Griezmann），一直想送走庫提紐，但他的老東家利物浦沒有興趣，與熱刺的協商則宣告破局。此外，巴薩也考慮用庫提紐當籌碼，外加現金送到巴黎聖日耳曼（PSG），好讓內馬（Neymar）鳳還巢，但最後庫提紐選擇接受租借至拜仁的方案。

據了解，庫提紐選擇去德甲，是因為拜仁答應負擔他的全額薪水，外傳高達1123萬歐元。巴薩雖然沒撈到轉會費，至少省下這筆薪資。而庫提紐最後沒去PSG，可能表示得要減薪，且這個交易還牽涉到內馬，操作上也比較複雜。

拜仁在德甲開幕戰兩度落後柏林赫塔，最後驚險逼和拿到1分。（路透）

拜仁方面，原本想跟英超冠軍曼城買德國國腳薩內（Leroy Sané），但條件談不攏，薩內又在社區盾傷到十字韌帶，交易胎死腹中。於是拜仁先租佩利希奇再搞定庫提紐，大大提升了邊路攻擊力。

拜仁教頭柯瓦奇（Niko Kovac）賽後也歡迎庫提紐的加盟，「我個人認為，不只是拜仁慕尼黑，對於整個德甲和德國來說，能有這樣的大咖球員來到我們聯賽，肯定都會非常開心。」

(中時電子報)