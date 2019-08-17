美國女星惠特尼波特（Whitney Port）曾演出影集《比佛利拜金女》、電影《好孕大作戰》等，34歲的她最近自曝曾有機會接近好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），某晚吃過飯後李奧納多還問她要不要去他家，惠特尼波特一時緊張便拒絕了，事後才發現自己錯失和男神一夜情的機會，直說這成為她終身悔恨。

據外媒報導，惠特尼波特最近在自己的網路節目爆料，指2009年她在紐約的夜店上認識李奧納多，對方十分親切，說看過她演出的節目，兩人就交換了聯絡方式，持續傳訊了半年多，後來李奧納多主動約惠特尼波特吃晚餐，結束後還開口問她要不要再去他家。

惠特尼波特說：「但我拒絕了，我從來沒試過一夜情，我當時也不想跟他獨處，因為太緊張錯失了這次機會，真的是我人生中最大的後悔！」她又說之後就和李奧納多不了了之，每每想到這次經驗惠特尼波特都遺憾不已，想跟別人說又怕沒人相信，而惠特尼波特2015年已和製作人Tim Rosenman結婚，育有一個兒子，對此傳聞，李奧納多方面暫無回應。

(中時電子報)