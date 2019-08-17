國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日深陷抹黑狂潮，韓國瑜的太太李佳芬表示，黑韓已經無上限，道德也無下限，這些人每天胡說八道，現在所有講話的人，手上完全沒有證據，這樣的行為跟吳子嘉有什麼兩樣？建議全都改名換姓，以後就叫「吳子嘉們」。

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