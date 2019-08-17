《大政治大爆卦─無色覺醒》韓黑毀滅人格大作戰？李佳芬撂重話 改名換姓叫吳子嘉們！ 14:102019/08/17 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日深陷抹黑狂潮，韓國瑜的太太李佳芬表示，黑韓已經無上限，道德也無下限，這些人每天胡說八道，現在所有講話的人，手上完全沒有證據，這樣的行為跟吳子嘉有什麼兩樣？建議全都改名換姓，以後就叫「吳子嘉們」。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #李佳芬 #無色覺醒 也許您會感興趣 推薦閱讀 度假挨轟 李佳芬：要讓我們家連日子都過不下去？ 16:062019/08/14 政治 李佳芬看抹黑 「手上有槍就直接拿出來開槍」 20:262019/08/15 政治 李佳芬平常心 笑看黑韓產業 04:102019/08/16 地方新聞 李佳芬爆氣飆韓黑：以後都叫「吳子嘉們」 20:222019/08/16 政治 蔡琴開唱關切韓國瑜！問候李佳芬「瑜被煎乾要滋潤」 21:122019/08/16 娛樂 李佳芬爆氣飆韓黑 都叫吳子嘉們 04:102019/08/17 政治要聞 蔡琴笑虧李佳芬 那條「瑜」快被煎乾 04:102019/08/17 娛樂新聞 旺董要柯說？柯P鬆口：無色覺醒主張 10:542019/08/17 政治 無色覺醒十大主張有哪些 完整告訴你 12:362019/08/17 政治 認同無色覺醒部分主張 韓國瑜：我的話和蔡董無關 14:012019/08/17 政治 政治熱門新聞 一聽到楊秋興 馬英九立馬做這動作 - 政治 抗英有譜？傳韓國瑜找他當副手！ - 政治 «中天»政論收視第一！韓黑嚇傻夾尾巴跑 - 政治 柯郭說法兜不攏 黃暐瀚：有人說謊！ - 政治 韓國瑜開告黃光芹 網加碼樂回五字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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