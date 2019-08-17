前總統府資政辜寬敏今參加永社感恩募款餐會，辜寬敏表示，前行政院長賴清德有日前野跟他通過電話，他有跟他提起「蔡賴配」一事，賴清德說，暫時不要說這件事；但是他研判，「蔡賴配」應該會成。外界再等一、兩個月。

辜寬敏1說，2日中午出席2019永社感恩募款餐會。多次公開表態力挺蔡賴配的辜寬敏，這次再強調總統蔡英文及前行政院長賴清德一定會搭配參選，只是時間問題，要外界再等一、兩個月。

辜寬敏表示，他有信心明年不會政黨輪替。蔡賴配整合問題只是時間，「這是時間問題，再等一兩個月，兩個一定會成功，一定會搭配參選，沒問題，一加一大於二。」是否已經跟賴清德電話聯繫，辜寬敏說，要等晚一點再說，也沒有說一定要跟蔡英文搭配，沒有說到這麼明白。

如果最後沒有成功蔡賴配，是否會讓民進黨輸掉選舉，辜寬敏表示，民進黨還是有人，重要的是要團結，給台灣人勇氣，必須建立一個正常的國家，這才是應該做的事情。面對不少獨派稱不支持蔡英文，辜寬敏認為獨派分裂影響有限。

(中時 )