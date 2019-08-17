台灣人肥胖問題，跟愛喝手搖杯有關，但營養師表示，除了手搖杯外，台灣的飲食中，還有許多隱形地雷，甚至吃飯的習慣，都會讓人攝取過多熱量，尤其是把飯跟菜拌在一起吃，更是大地雷。

根據Heho健康網站報導，台灣人的肥胖問題，跟手搖杯實在脫離不了關係，有人為保持身材與健康，雖選擇較天然飲料，但包括檸檬、洛神、春梅、蘆薈等看似健康的食材，反而登上了最甜的手搖杯排行榜，以糖量最高的「蜂蜜檸檬蘆薈」計，含糖量已為建議攝取量上限的1.7倍。

有人已成功戎除手搖杯，但體重並沒明顯下降。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，其實台灣飲食中，還有許多隱形地雷，甚至吃飯習慣，像韓國的石鍋拌飯、日本丼飯、咖喱飯，甚至台灣的炒飯、滷肉飯等，都是把飯跟菜拌在一起，而攝取了過多熱量。

許惠玉說，勾芡的食物，加入了大量的調味品，熱量不低，而勾芡用的太白粉，本身就是澱粉。即使是不勾芡的食物，像是炒飯、拌飯，也需要大量的油來烹煮，吃下肚的除了美味，更多的還是油脂，如果想要減肥，這些把飯跟菜拌在一起吃的食物，絕對是需要避開的地雷。

(中時電子報)