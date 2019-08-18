前國民黨主席「柱柱姊」洪秀柱參選台南市立委引發政壇關注，台南在地也有一位「祝祝姊」、第4選區國民黨立委參選人林燕祝，連任3屆議員後力拚立委，戰鬥力十足，她說，不是到了選舉才談選戰策略、談選民服務，過去經年累月的積累，爭取轉換跑道，選民就是她最強而有力的後盾。

林燕祝初試啼聲是以亮麗外型吸引選民目光，但她不甘於只是當花瓶，3屆議員問政以來，功夫扎得深，而且服務處更是365天不打烊，就是要讓選民隨時都能找得到人，靠著勤跑、落實選民服務，在本屆市議員選舉中，一舉拿下該議員選區第一高票。

林燕祝跨入政壇之前，她自己曾形容，從打定主意要參選市議員，足足走了4年，才得到議員身分，因此，她比別人更認真打拚，選民服務365天不休息，即使是其他選區的服務案件也接，她說，主要是著眼於不想讓選民撲空，找不到人。

她認為，一般民意代表服務處5點半就休息，上班族下班後有案件能找誰？她堅持，做好基層服務，全力以赴是民代該有的職責，憑藉穩扎穩打的選民服務，台南多起兒虐、婦女等相關議題，常見她出面代為喉舌，當中甚至不乏跨區選民服務。

「有選民跟我說，遇到棘手的兒虐、家暴等問題，直覺就是要找妳。」林燕祝說，選民的認同與寄望，對她而言，無疑就是最好的肯定。

議員轉戰立委，選區涵蓋永康、新化及新市，身為新化女兒，在新化出生也在新化長大，之後到永康當議員、服務選民，她認為，新化、永康選民對她並不陌生，而她也堅信，落實選民服務就是最好的口碑，結合基層當靠山，「每一個選民都是我的競選總部、都是總幹事，他們在基層扮演的就是我的團隊。」

(中時 )