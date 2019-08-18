曾是國內頭號槍擊犯的薛球，在台南監獄服刑期間，編號正是「0001」。儘管「天字第1號」的受刑人編號，頗能符合他洋洋灑灑的犯案記錄，但他在獄所卻格外低調，讓人一點都看不出是名曾讓黑白兩道聞風喪膽的角色。

2006年7月薛球從嘉義監獄移轉到台南監獄服刑後，直到昨天病逝時，大約在台南待了13年又1個月，平日住在8至10人的大房舍，還被安排在監獄內的加工廠，從事紙袋加工等勞力工作，生活作息頗為正常，表現不錯，也沒有傳出大的違紀事件。

南監副典獄長邱量一表示，薛球在南監行事十分低調，與同舍獄友及獄方管理人員也相處和睦，不會刻意突顯自己，女兒及哥嫂都會定期前來探視，就像一般的受刑人一樣，根本看不出曾經在外如此凶狠。

邱量一指出，薛球在南監的受刑人編號雖是「0001」，但並非代表他「特別狠」，只是他當年移監台南時，剛好「0001」出缺，才讓他頂了這個編號，純屬巧合。

邱量一還說，薛球被判無期徒刑確定後，儘管服刑已經超過13年，但仍未達到假釋門檻；至於南監另名與薛齊名的「小黑」張錫銘，雖然也被判處無期徒刑，並服刑10多年，但因最後的犯案時間較早，適用超過10年可提假釋的「舊法」，目前已達假釋門檻。

(中時 )