BERLIN'S ABANDONED AIRPORT

德國柏林丹波霍夫機場（Tempelhof Airport）是柏林最古老的機場，在二戰時期曾是納粹機場，冷戰期間更空運要點，最高紀錄在24小時內約1400架飛機起降，幾乎分鐘就有一架飛機降落。

2008年該機場退役改為公園，據CNN報導，柏林米特區區長達塞爾（Stephan von Dassel）日前提出，要在該區設置「性愛亭」（sex booth），讓尋芳客可以開車進入，在自己的車上進行性交易，目的是提高性工作者安全。

代表綠黨的達塞爾認為「性愛亭」的設置，能打擊街頭非法賣淫活動。他表示，性愛亭不只能聚集性工作者在特定區域，也同時改善居民和性工作者的生活，他強調現在的性工作者正承受著「不人道」的待遇。

達塞爾說，能供性工作者從事性交易的場地數量也正在減少，且街上只有少數娼妓接受健康檢查，皮條客當街攬客的行為，更對居民的安全造成負面影響。

不過居住在米特區的柏林居民蒂巴（Sarah Tiba）有不同意見，她向CNN表示，「性交易一直是柏林生活的一部分」。過去她在住處附近就可見到性工作者，但這幾個月她們的能見度下降。對此蒂巴感到擔憂，她認為性工作者出現在街角很好，感覺一切都在可控制的範圍內。如果將她們移到市中心外，離開視線範圍內，反而可能更不安全。

性愛亭最早出現在1980年代的荷蘭烏特勒支市（Utrecht），此後這套作法也跟著散播到歐洲各個城市。

德國科隆市2001年也將性愛亭作為合法賣淫場所，亭外大門設有警衛、攝影機和警報器，確保娼妓安全。德國埃森市、波昂市和蘇黎世也都陸續推出性愛亭。

(中時電子報)