雖然華府決定延後對3000億美元大陸商品增加10%關稅，但受貿易戰波擊，美多項經濟數據出現衰退現象，外媒稱美國總統川普近期在貿易戰行動有向陸妥協跡象。此外，川普一向堅稱美國消費者沒有受到升關稅影響，但近期不僅為了避免美聖誕消費旺季受關稅影響而延後，15日他更指出消費者「可能會付出一些代價」，但他們會理解。
據美媒《商業內幕》（Business insider）報導，川普在接受媒體訪問時，改口美消費者不會受貿易戰影響的說法。他表示，「我們已經徵收了近600億美元的關稅，消費者並沒有為此買單。現如今，在某個時候，他們可能要付出一些代價」；他並表示，「他們會理解的，真正理解這些的是我們偉大的農民，他們知道我們必須對中國做些什麼」。
美貿易代表署將原先將在9月1日起對3000億美元的大陸商品加徵10%關稅，其中一半延後至今年12月15日實施，且關稅項目清單也會縮短，川普對此曾解釋是為了聖誕節，以免關稅影響了消費者，並強調美國至今未受到增關稅影響，但為了防止新關稅可能對美國民眾產生影響，我們決定延後徵稅，如此就與聖誕消費季無關了。這也是一項自詡為「關稅人」的川普首次默認對陸關稅戰對美有負面影響。
文章來源：'The longer the trade war goes on, the weaker China gets': Trump doubles down on tariff threats despite recession concerns
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。