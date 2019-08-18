雖然華府決定延後對3000億美元大陸商品增加10%關稅，但受貿易戰波擊，美多項經濟數據出現衰退現象，外媒稱美國總統川普近期在貿易戰行動有向陸妥協跡象。此外，川普一向堅稱美國消費者沒有受到升關稅影響，但近期不僅為了避免美聖誕消費旺季受關稅影響而延後，15日他更指出消費者「可能會付出一些代價」，但他們會理解。

President Trump on Thursday: "Tariffs have really bitten into China...The tariffs we've taken in close to 60 billion dollars in tariff money and the consumer has not paid for. Now at some point they may have to pay something like." pic.twitter.com/qYZFFj6wZp — The Hill (@thehill) August 16, 2019

據美媒《商業內幕》（Business insider）報導，川普在接受媒體訪問時，改口美消費者不會受貿易戰影響的說法。他表示，「我們已經徵收了近600億美元的關稅，消費者並沒有為此買單。現如今，在某個時候，他們可能要付出一些代價」；他並表示，「他們會理解的，真正理解這些的是我們偉大的農民，他們知道我們必須對中國做些什麼」。

美貿易代表署將原先將在9月1日起對3000億美元的大陸商品加徵10%關稅，其中一半延後至今年12月15日實施，且關稅項目清單也會縮短，川普對此曾解釋是為了聖誕節，以免關稅影響了消費者，並強調美國至今未受到增關稅影響，但為了防止新關稅可能對美國民眾產生影響，我們決定延後徵稅，如此就與聖誕消費季無關了。這也是一項自詡為「關稅人」的川普首次默認對陸關稅戰對美有負面影響。

(中時電子報)