始終無法擺脫保羅3年1.2億美元「毒藥」合約的雷霆，如今似乎找到解套方案了，根據《看台報告》記者史瓦茲報導，獨行俠開始考慮招募保羅，來跟東契奇、波爾金吉斯兩名歐陸好手搭配，或許能讓獨行俠如願在新球季闖進季後賽。

根據史瓦茲提出的交易方案，獨行俠可用考尼李、小哈達威兩人，去跟雷霆換回保羅，以及兩個未來首輪選秀權，畢竟保羅與他的經紀人早已放話，假如找到合適的交易方案，希望雷霆趕緊把保羅交易出去，畢竟雷霆已經進入重建期。

也許在不少專家眼中，保羅目前已經不具年薪4000萬美元的身手，但假如他可以保持健康，他還是比起聯盟大部分控衛來得優異，如今終於擺脫「大鬍子」哈登的陰影，保羅或許可以重新找回當年那位明星後衛的應有身手或身價。

況且獨行俠上季只拿33勝，排在西區倒數第2，假如有了保羅這名攻守俱佳的後衛加盟，除了可以分擔東契奇的組織壓力，也能更加激發東契奇與波爾金吉斯潛能，獨行俠想要重新找回昔日德州強豪形象，老闆庫班或該賭這一把！

(中時電子報)