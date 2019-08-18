連勝文16日傍晚接受廣播節目專訪，對於郭台銘、台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲和前立法院長王金平是否結盟的議題表示，柯有很多動作不是陰謀是陽謀，擺明就是要利用（指郭王），柯會不會跟蔡英文有默契，幫蔡裂解藍營，下次2024換柯來選？任何關心2020大選的人，很難不去懷疑，到底柯的目的為何。

連勝文在《POP大國民》表示，如果柯文哲裂解藍營的目的達成，也因此獲得政黨補助款、國會席次，那最糟糕的狀況下，不管郭台銘或國民黨2020參選人韓國瑜都沒贏，那就會是蔡英文當選、中華民國完蛋、柯文哲發大財！

針對對於國民黨整合問題，連勝文也說，他不清楚郭台銘與王金平內心想法，他長年觀察柯文哲，柯自從組黨，散發金色光芒的政黨非常亮眼，王與郭會不會被此組織渲染給迷惑，他很懷疑，不管怎麼說，王也經歷很多大風大浪，國民黨內也有很多人支持王，而對郭董而言，經營企業管理上百萬員工，一下子會被金色光芒迷惑？他有點不太敢相信。

連勝文提到，若郭王不可能進入民眾黨，這段時間媒體炒作是白炒的，郭若要掛在民眾黨，王要掛在民眾黨，馬上變成國民黨的罪人，但這個黨對他們有深厚感情，他們對韓國瑜可能不滿，但是否不滿到要背叛國民黨為代價，那不一定，最後不可能團結在民眾黨可能性高，但有無可能獨立參選？

連勝文說，如果觀察柯文哲支持者的類型，柯是2014太陽花推起來的人，支持者有很多是太陽花參與者，對藍綠不滿的人，太陽花很多支持者明顯特質就是反中，民眾黨成立，時代力量支持度驟降，顯然高度重疊，所以這群人的理念（指反中）與郭台銘、王金平南轅北轍，短期目標有共同對手可以團結，但選後5個月問題才真正發生，郭王和柯合作，即使選贏也無法好好治理。

連勝文也分析說，那支持太陽花的人，有多少人願意支持郭台銘和王金明這兩個原本是國民黨的候選人，所以最後就是政黨票投給民眾黨，總統票投給蔡英文，這就是柯文哲的陽謀，聯合次要敵人(蔡英文、郭台銘)，打擊主要敵人(韓國瑜)。

(中時電子報)