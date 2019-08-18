高雄有名女子，將自己租來的房間轉租給2名賣淫女，當起二房東。她們向她租下房間從事賣淫，每月向二房東各向2人各收取5000房租，結果警方查賣淫循線也把二房東送辦，高雄地院審理後，依圖利容留性交罪判這名二房東2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

三立新聞網報導，這名二房東從去年4月至10月間，把租來的房間轉租給兩名賣淫女，供她們進行「全套」性交易，每15分鐘向客人收取8百元，二房東自己向2人每月各收取5千元房租。

警方去年上門查緝，當場抓包正在進行全套的男客與賣淫女，扣得1個已使用過的保險套、6個未使用過保險套以及現金8百元，進而查出這名二房東涉及提供房間供人賣淫圖利，將3人送辦。

法官審理時認為，女子不循正途謀生，提供房間供人賣淫有助色情歪風，但考量她坦承犯行，及家庭、經濟狀況後，依圖利容留性交罪判她2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

(中時電子報)