影音取自YouTube/中天新聞CH52

規定太不合理！彰化一名賓士車主管先生向媒體投訴，自己繳完停車費後，帶著3個孩子離場，安頓好孩子後準備開車離開，卻發現停車格擋板已經升起，害得他底盤刮傷，維修費花了2萬，事後了解才發現業者竟規定繳費完畢後「3分鐘後必須離場」，讓他超傻眼，跟業者溝通也未果。

管先生表示，他自己帶三個小孩，繳完費後先安頓好小孩，接著收好嬰兒推車，開了導航，花了大約6分鐘踩下油門離開，卻聽到底盤有異音，下車一看才發現停車格擋板竟已升起，事後才發現告示牌上有小小的警示字眼「繳費完畢3分鐘內須離場」。

管先生找業者理論，但對方以「離場時限都有公告」為由，表示可以先把車開出來再繼續做其他事，拒絕賠償，讓他氣得向媒體投訴。不少網友看到也傻眼，直說「3分鐘也太短，是飛毛腿嗎」、「一般停車場不是至少都有10分鐘嗎」、「根本意圖搶劫吧」、「業者只有3分鐘哦？」、「不賠說不過去吧」、「公布停車場名字，拒停」、「車停遠一點的走過去就三分鐘了」。

(中時電子報)