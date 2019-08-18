前高雄縣長楊秋興日前在臉書批國民黨總統參選人韓國瑜，高雄市黨部15日決議開除他的黨籍，楊秋興也在當天召開記者會宣布退黨，退黨後，他接到前總統馬英九打來的電話，兩人聊約5分多鐘，引發網友對馬不滿。名嘴陳揮文忍不住幫馬英九澄清說，馬只是禮貌性回電，並非馬要挺楊秋興。

陳揮文表示，15日楊秋興開退黨記者會後，與馬英九通電話，有網友跑到他的直播把馬痛罵一頓。陳說，楊秋興跟馬通電話講了5分多鐘，其實照陽秋興的說法，是楊先寫簡訊給馬前總統，馬沒回，楊再打電話到馬辦，然後馬回電給楊，所以馬英九只是單純的禮貌性回電，並不是指馬挺楊秋興，所以陳揮文請大家不要再誤會馬前總統。

國民黨文傳會副主委黃子哲也在政論節目《少康戰情室》指出，楊秋興是在馬政府時代擔任政務委員，跟馬的關係應該還不錯，他退黨後跟馬通了電話，私下楊怎樣做先不管，但楊把這件事曝光，感覺有些政治目的，曝光後當然一方面讓馬覺得尷尬，感覺有點拉馬幫他背書，這事對國民黨而言，一定會有人閒言閒語、見縫插針，他希望楊秋興能好聚好散。

(中時電子報)