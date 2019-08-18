美國一位女服務生，在墨西哥餐館工作時遇到1對常客夫婦贈與一輛2019年別克（Buick）Encore多功能汽車當作小費，讓她又驚又喜，直呼：「這是上帝的禮物」

芭菈岡在「Abuelo’s Mexican Restaurant」餐廳工作，當天晚上，細心招待完店裡兩名常客大衛哈里遜（David Harrison）和希莉亞哈里遜（Shelia Harrison）夫婦後，沒想到兩位常客卻要求與她單獨談話，被通知要求「餐後來餐桌旁一下」。

他一開始其實有點擔心，怕自己惹上了麻煩，認為是不是自己做錯了事或闖了禍，客人要對她訓斥，沒想到對方卻跟她說，十分欣賞和喜歡她，且遞給她一個袋子稱是「小費」，裡面竟是一輛2019年別克Encore多功能汽車的文件和車匙，而文件上車主的名字竟然是瑪莉亞。。

她一開始，馬上拒絕了這份價格過於高昂的「小費」，但哈里森先生要求她接受它，因為這是「上帝引領我去買的」。瑪莉亞表示：「我無法把這禮物當作小費，因它是上帝的禮物。」

(中時電子報)