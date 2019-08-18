官員和急救單位表示，阿富汗首都喀布爾一家飯店的婚宴會場17日晚間發生炸彈爆炸事件，造成至少20人受傷送醫。

目前尚無團體或組織出面宣稱犯案。位於喀布爾西區的婚宴會場男賓接待區，深夜約10時40分（台灣時間18日凌晨2時10分）發生爆炸。

喀布爾一家急救醫院表示，已收治20名傷者。

內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）表示：「很不幸，爆炸造成平民傷亡。」他估計有數十人受傷，並稱還在搜集詳細資訊。

目擊者表示，占少數的什葉派穆斯林社區當時正在舉行婚宴。包括塔利班（Taliban）和伊斯蘭國（IS）等遜尼派穆斯林好戰分子，經常攻擊阿富汗及鄰邦巴基斯坦境內的什葉派哈扎拉族（Hazara）。

一名塔利班自殺炸彈客3週前在喀布爾西區發動攻擊，造成14人死亡和145人受傷。儘管近來各界對塔利班與美國即將達成和平協議充滿期待，但攻擊發生後，阿富汗政府強烈質疑塔利班對和平做出的承諾。

據稱美國與塔利班叛亂分子間的和談獲得重大進展，雙方談判的協議主要圍繞在美國自阿富汗撤軍，交換塔利班提供安全保證。

目前約有2萬名外國部隊派駐阿富汗境內，美軍占絕大部分，執行美國主導的北約（NATO）任務，主要是替阿富汗部隊提供訓練、協助和諮詢。部分美軍部隊也從事反恐任務。

(中央社)