自稱郭柯是「虎跟獅」 柯文哲：王金平像狐狸

台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘和前立法院長王金平，18日桃園合體破局。郭選不選總統，牽動著柯P未來動向，被問到郭選的機率有多高時，柯坦言，不是那麼好處理，9月17日沒登記就沒了。

郭參選的機率到底有多高？柯P回說，應該去問郭，不應該問他，不過他也認為，起心動念跟會不會做是兩回事，每人都有每人的困難，不是那麼好處理，因郭朋友不少。那等郭要等到什麼時候？柯回說：「反正9月17日沒有登記就沒有了，不急，深呼吸放輕鬆。」

柯P在政論節目中接受專訪，被問到王金平18日也不去桃園，是因罵王狐狸嗎？柯P此時要來賓、資深媒體人黃暐瀚出來救駕，說這是被黃暐瀚害的，因黃在他的節目說王金平屬蛇，是蛇，自己是被「牽走」的，他才說，那狐狸好了。

另位來賓、民進黨北市議員高嘉瑜則接著說，柯說王是狐狸沒有惡意，因為王金平說狐狸才能治國，他是不是想要選總統呢？3人都要選總統，到底要怎麼看？柯P回應說，王金平一直在準備，他和郭王3人對選總統都是備而不用。

(中時電子報)