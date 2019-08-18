香港「反送中」示威持續兩個月，運動主軸從和平抗議，逐漸變調為街頭游擊戰。AIT處長酈英傑語重心長表示，目前香港發生的事情也提醒台灣民主有多珍貴，台灣要對轉型成蓬勃民主社會深感驕傲，因為這實在得來不易。

酈英傑不只三度派駐台灣，外交生涯也曾派駐香港、北京，對兩岸三地局勢有相當深刻了解。

酈英傑表示，美國對台灣轉型成民主社會的進程感到佩服與印象深刻，台灣要對轉型成蓬勃民主社會深感驕傲，這實在得來不易，目前香港發生的事情也提醒台灣民主有多珍貴。

美國副總統彭斯去年10月在保守派智庫哈德遜研究所發表演說指出，「美國永遠相信台灣力行民主，為所有華人展示一條更好的道路。」美國國務卿蓬佩奧今年2月在帛琉舉辦的「密克羅西亞聯邦年會」發言讚言「台灣是民主成功的故事，是可靠的伙伴，以及對世界有善的力量。」酈英傑認為，台灣的例子可以激勵全世界，讓我們相信這樣的轉型可以在任何人任何地方發生。

酈英傑強調，所有人的權利都應該在任何地方受到保護，我們不應該接受民主制度只能在某些文化下實行，在某些文化下卻行不通的說法。

酈英傑說，我們相信美台共享的民主價值，正是美台友誼的基礎，台灣很多關係也是奠基於民主價值的基礎上，希望看到更多夥伴加入。

(中時 )