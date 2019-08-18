@中國時報

2020大選，藍綠兩黨候選人就定位，美國在台協會（AIT）台北處長酈英傑接受本報專訪表示，AIT與台灣主要政黨均保持良好關係，與各政黨重要人物都有定期聯繫，國民黨總統提名人韓國瑜若年底前訪問華府，美方表示歡迎。

第一名模林志玲的父親林繁男，昨參加獨派永社感恩募款餐會，並擔任拍賣官。為了炒熱氣氛，妙語如珠，要大家積極出價，看到無人喊價，他忍不住說，「台灣男孩子『無膽』，一個好好的林志玲，被日本人追走。」

郭柯王3人原定18日桃園同框出席活動，最後只剩柯唱獨角戲。當被問到三方合作是否破局？柯頗有向郭王喊話意味說，長江有時向北、有時向南，但終究向東流，如果是最佳組合，最後一定會成；他分析，如郭柯合作，因討厭藍綠者本身就有凝聚力，拿到3分之1選票沒問題，其餘就是要說服人民，應給台灣「重新開機」的機會。

國民黨總統參選人韓國瑜邀請創造「九二共識」一詞的前國安會祕書長蘇起進入顧問團兩岸組；但因顧問團總召張善政日前才呼籲別再講「九二共識」，雙方極可能激起高度辯證火花。對此，蘇起昨直言，九二共識過去為台灣帶來安全、繁榮、尊嚴以及國際參與，一動不如一靜，但討論後若有其他定案，他會放棄自己的看法。

@旺報

即使面對中美貿易戰，讓大陸宏觀經濟承壓，但大陸居民消費力可沒在怕。根據大陸國家統計局公布的數字，今年上半年，大陸最終消費支出增長對於經濟增長的貢獻率依然高達60.1％，1-7月的社會消費品零售總額增速也持續保持在5.3%的較高增速，換句話說，大陸的消費力依舊扮演著拉動經濟向前跑的火車頭角色，不斷升級的消費，已成為大陸經濟的壓艙石。

大陸消費力驚人，從科技產品的銷售可見一斑，民眾不怕貴，受歡迎的產品，總是會有大批消費者踴躍支持。以最近開賣的華為5G手機，售價6199人民幣（約2.8萬新台幣），16日在線開售不到1分鐘便迅速售罄。繼5G手機之後，華為的5G筆電和VR／AR智慧眼鏡也蓄勢待發，隨著5G場景的完備，未來買氣更值得期待。

自稱「台灣名嘴中最了解大陸」的黃世聰表示，他不是「茶葉蛋」舊案的再版，不是說大陸朋友窮，只是說「中美貿戰推升了大陸物價」，並以烏江涪陵榨菜業績不佳來探索大陸消費能力；可惜當天節目時間有限，他無法做完整的論述。

印度總理莫迪取消喀什米爾部分地區自治權，並派出幾萬名軍人屯兵邊境，對巴基斯坦造成巨大軍事壓力，也讓喀什米爾局勢日益緊張，印、巴戰備不斷升級。為此，巴基斯坦決定再與中國合作，提速裝備最新第三批次「梟龍」戰機重大改良型的服役進程，以應對與印度衝突。

@工商時報

大坐雲霄飛車、波動劇烈的美股出現轉機，17日四大指數聯袂強彈，費城半導體指數更勁揚2.78％，周線上演逆轉勝上漲1.02％，市場專家表示，此情況將讓以科技股為主的台股，本周出現補漲行情。尤其投信、政府基金上周大舉買超，成台股穩定軍心要角，包括欣興、技嘉等16檔投信、官股券商合體買超股，可望成為本周的多頭先鋒部隊。

美國對中國通訊設備大廠華為禁令的90天豁免期即將到期，全球市場無不屏息等待美國下一步動作。在此關鍵時刻，傳出美國司法部有意延後寬限期，預計再延長90天，讓華為得以繼續向美國企業採購零組件。從19日美國政府正式對外宣布新措施計算，新的寬限期約在11月16日到期。

台灣經濟成長倒底是很差？或是表現出眾？不僅藍、綠政黨看法迴異，連國際機構、研究單位都各自解讀。法國外貿銀行、標準普爾全球評級、渣打銀行、台灣綜合研究院的最新估測，樂觀看好台灣今、明年GDP年增率「難得一枝獨秀」，全年最高上看2.5％；澳盛銀行、星展銀行則悲觀判定下半年會再更糟，全年下修到1.8％。

投資風險一個接著一個，讓全球股市大洗三溫暖，五大資產管理公司對後2019年的投資建議，明顯趨向保守，建議最佳標的都是固定收益基金、多重資產基金，至於股票投資則以高息股為主。

(中時電子報)