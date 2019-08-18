美國海軍將研製比「海獵手」更大的無人水面艦

美國海軍計畫打造世界最大的無人艦，要求業界提出構想。而在5年內，軍方想要打造10艘大型無人水面艦（Large Unmanned Surface Vehicle，LUSV）。

據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）網報導，美國海軍想讓它們為主戰艦隊扮演偵察艦的角色，搭載機密雷達，並充當滿載額外防空和巡弋飛彈的浮動彈藥庫。最重要的是，它們會擔負起單調（dull），骯髒（dirty）與危險（dangerous）的3D作業。

而大型無人水面艦的打造，將以先前發展中型「海獵手」（Sea Hunter）無人艦的經驗為基礎。

草案要求中載明，這款大型無人水面艦要有高續航力，並可重新組態，以針對不同的無人任務，配備不同的彈藥，好加強載人水面艦的戰力。按照設計，由於大型無人水面艦擁有龐大的酬載量，將能獨立或配合載人水面戰艦執行各式戰鬥任務。而根據需要，這些水面艦能透過遙控半自動作業，或經過設定全自動運作。

據《美國海軍研究院新聞》（U.S. Naval Institute News）報導，海軍在2020年度會計預算中要求撥款4億美元（約125億台幣），打造兩艘長約200－300英尺（約61－91公尺），排水量為2,000噸左右的大型無人水面艦以供研發。而他們打算在5年的期間內，以一年兩艘的速度打造。

而它們將成為美國海軍至今最大的無人水面艦，實質上可以算是輕型巡防艦，如果有必要，可以有限地讓少數機組員上艦。它們通常是在無武裝狀態下，不過具備武裝反艦飛彈和攻陸巡弋飛彈的能力，得以扮演浮動軍火庫，提供艦隊更多武器加強戰力，宛如驅逐艦與巡洋艦的延伸。

(中時電子報)