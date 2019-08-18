美聯季後賽前哨戰之一，洋基與印地安人4連戰，第3戰洋基再度以6-5險勝印地安人。有趣的是洋基「光頭哥」賈登納(Brett Gardner)再度莫名其妙被趕出場，執法人員大開殺戒，洋基休息區包括總教練波恩(Aaron Boone)、投手沙巴西亞(CC Sabathia)同時都被驅逐。

6局下，洋基梅賓(Cameron Maybin)拚到兩好三壞，對方一記外角球，梅賓以為四壞保送，結果主審拉弓，梅賓抱怨幾句之後離開。主審放過了梅賓，仍狠狠瞪著洋基休息區，幾秒之後忽然大喝一聲，中標的是總教練波恩！波恩在休息室嗆得太囂張，被主審下令驅逐，憤怒的波恩隨即上前吵了一架。

波恩離開之後，洋基休息室繼續鬧騰，很快又有人吞了紅牌，這次是光頭哥賈登納！而且實際下令的是一壘審，他看見賈登納在休息室裡猛敲球棒而十分不悅，上前警告誰敢用球棒敲天花板就絕不輕饒。一壘審訓斥洋基球員時，又嫌一旁吵鬧的沙胖很煩人，結果把沙胖也趕出去了！

雖然身在主場，洋基卻像下餛飩一樣被執法人員連續掃下場，距離較遠的三壘審也加入戰局，再不收斂一點可能整個休息區都要被清空了。所幸托瑞斯(Gleyber Torres)該局揮出他單場第2發陽春炮，洋基最後就贏這1分。

得罪執法者很麻煩，他今日是一壘審，可能下次就是主審了，賈登納3打數掛零，憋了一肚皮氣，他前回也是只默默敲球棒就被趕出場，他說下一場要改用頭盔敲天花板。

(中時電子報)