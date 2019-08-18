上午苗栗以南有雨，午後北部、東部山區有午後雷陣雨。(氣象局)

今天受西南風影響，氣象局指出，苗栗以南有激發劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率，北部、東半部山區午後有局部大雨。氣象專家吳德榮說，明天、周二(19、20日)全台在季風低壓環流內，連續兩天全台有雨。最新各國模式也顯示，菲律賓東方海面上，大約在周三、四(21、22日)恐有颱風生成。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說道，明日到周二，台灣在季風低壓內，大氣很不穩定，容易激發瞬間強降雨，導致全台連日有雨。周三至週五(21~23日)低層水氣減少，大氣漸趨穩定，午後山區有雷雨的機率高。

同時，吳德榮說，最新歐洲ECMWF、美國GFS、加拿大CMC模式模擬顯示，菲律賓東方海面，大概在周三、四左右，有颱風生成的機率，若成颱將是今年第11號颱風「白鹿」（Bailu），但各國模擬出來的動向不一致；現在還不適宜討論它對台灣的影響，因不確定性過大。

各國模式〔歐洲ECMWF(左圖)、美國GFS(中圖)、加拿大CMC(右圖)〕模擬顯示，在菲律賓東方海面，有颱風生成的機率，但是各國模擬的位置、強度都不同。(圖擷自tropical tidbits)

(中時電子報)