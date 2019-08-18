台中市第四選區立委張廖萬堅（左）爭取地方建設，與民意站在一起。（盧金足攝）

台中市立委第四選區（西屯、南屯區），拚連任的立委張廖萬堅由媒體記者出身，順利轉進政壇，從市議員到進軍立法院，一步一腳印，爭取地方建設交出成績單，歷經多年努力的國道一號銜接台74線工程，終於要在年底動工，協助國家漫畫博物館進駐水湳經貿園區等多項重大建設到位，下屆立委面臨在地方深耕多年的市議員黃馨慧挑戰，選舉檢驗靠實力與親和力，還要口碑加持，才能贏得選民認同。

張廖萬堅曾擔任未合併升格前台中市第14、15、16屆市議員，及大台中直轄市第1、2屆市議員，這屆拿下10萬0649票，高達52.77％的得票率，讓代表國民黨參選，挑戰立委四連霸之路飲恨。

多年來媒體記者的訓練與敏感度，張廖萬堅親子開發票源，主打「孩子就是未來」的理念訴求獲熱烈回響，2007起每年辦理陽光棒球夏令營，推廣棒球運動推動兒童閱讀及親子共讀，自2012年起至今，陸續募集逾1萬5000本書，贈予在地的國中小，培養兒童閱讀習慣，並鼓勵親子共同閱讀、增進親子間的感情。

日前紙風車劇團宣布取消在台中市演出活動，張廖萬堅服務處接獲許多家長來電詢問，他決定向企業尋求贊助，今年11月及12月邀請紙風車劇團來到台中市西屯加碼演出兩場，第一時間為失望沒看成紙風車的小朋友圓夢，屆時也將為倒數計時的選戰再掀一波人氣。

西屯與南屯區是台中市近年來外移人口激增的行政區，選民結構年輕化，張廖萬堅從2016年進入國會為民喉舌，期間從交通建設、教育文化以及體育改革有重大突破。

其中，攸關地方交通的國道一號銜接台74線工程年底動工，國道一號銜接台74線工程計畫、解決中清交流道塞車問題，去年12月獲行政院核定全案46億900萬，經行政院長蘇貞昌視察時拍板通過，第一工區今年底動工，由中央全額補助。

此外，前瞻計畫的水環境改善項目，爭取惠來溪系統，包括惠來溪、潮洋溪、黎明溝，及筏子溪的水環境改善計畫獲經濟部與環保署支持，約7.8億的計畫經費，獲得中央7成、超過5.4億元補助。

張廖萬堅長年投入體育發展，大力促成《國民體育法》修正 保障選手權益《國民體育法》修正草案在第三會期三讀通過，台灣體壇過去常有單項協會恣意禁賽、罰款、收取高額參賽費、帳目不清等事，但長期以來選手們礙於國際賽事的參賽權，總是敢怒不敢言，該修法還給選手一個能夠專心參賽的體壇。

台中市近來最引人關注的鑽石地段，市府推動的水湳經貿園區，國家漫畫博物館將進駐水湳張廖萬堅倡議成立「國家漫畫博物館」，振興台灣漫畫產業，進而發展ACG（動漫及遊戲）產業，扶植人才；由台中市政府出土地及建物，文化部建置數位典藏台灣漫畫史料，成立產業發展策略中心培訓人才。

張廖萬堅也關切爭取藍線捷運盡速核定，行政院正式核定大台中的第二條捷運台灣大道藍線（台中車站至台中港）捷運，總經費約981.49億元，預計2020年動工、2030年完工，響應「南北平衡、中部崛起」的訴求。

去年4月水湳中台灣電影中心舉行動土典禮，國家漫畫博物館也將在此落腳，占中台灣電影中心基地的1／3，預計於2020年完工，希望能讓台中成為台灣ACG重鎮，刺激、鼓勵創作，帶動動漫及影視產業的發展。

(中時 )