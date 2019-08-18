柏林的地標布蘭登堡門前廣場今天有200位港人舉行示威，抗議港警過度使用暴力，呼籲世人關注香港情勢。現場有多人高舉大陸五星旗反制，過程大致平和。

主辦單位表示，香港遊行至今已經持續2個月，行政長官林鄭月娥卻依然忽視港人的訴求，還試圖激化警察與示威者的對立。香港如今成了警察國家，大量示威者遭控暴動罪。

他們呼籲德國政府中斷與香港警察的合作，停止出口鎮壓示威的設備給港警，並期盼德國給予香港的示威者政治庇護。

駐德代表謝志偉今天也前往聲援，他在致詞時回顧台灣的戒嚴過去，表達對港人爭取自由的支持，並帶領觀眾呼口號，炒熱現場氣氛。

示威主辦人說，港人和平上街表達訴求，港府卻拒絕回應，港警對民眾過度使用暴力令人難以接受。

這位不願具名的香港人強調，港人爭取的是不是港獨，而是示威和言論自由等本來就有的權利。

廣場的另一側，今天也有近50名大陸人示威，他們面向港人高舉五星旗，手持「攻擊警察是正確的嗎？」、「違法不是民主」等標語。柏林警方出動警車和員警將香港和大陸的示威者隔開，過程大致平和。

(中央社)