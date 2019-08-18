韓國瑜國政顧問團曝光

國民黨總統參選人韓國瑜昨公布「國政顧問團」，由前行政院長張善政出任總召集人，前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前政委蔡玉玲擔當副召集人，顧問團涉及兩岸、外交、勞工、經濟、青創等20組，成員直逼200人，陣容堅強。前民進黨立委林濁水卻認為，「弱將必使強兵變弱兵」，這番話也被網友狠酸。

韓國瑜昨北上公布國政顧問團成員，根據名單顯示，總召為前行政院長張善政，副總召是前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前政務委員蔡玉玲。國政顧問團分為20個小組，兩岸小組召集人為前陸委會副主委趙建民、外交小組召集人為前國安會副秘書長何思因。憲政司法小組由前司法院副院長蘇永欽擔任召集人、前法務部長羅瑩雪擔任副召集人；廉能政府小組召集人為中山大學政治研究所教授廖達琪。

對此，林濁水在臉書指出，國民黨家大業大，湊排場還是做得到，「但是像樣的人會一窩瘋去拱草包當自己的頭頭？」林濁水提及，強將手下無弱兵，弱將必使強兵變弱兵。他認為這樣的陣容真的強？那2016為什麼敗得那麼徹底？

網友則不以為然表示「如果民進黨這麼強，那2018為什麼敗的那麼徹底？」、「同一個問題 自我檢討」、「林先生昏了頭了嗎？怎麼理解方面差很大」、「您連陳其邁為什麼選輸都不知道了，現在是在說什麼啦？」。不過也有網友認同表示「將帥無能 累死三軍」、「將帥無能 累死三軍」、「這只是選前，當選後還是得問真正管事的人願不願意繼續用選前的這批人」、「中肯」。

(中時電子報)