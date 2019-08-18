一群熱衷「台獨」、兩岸「一邊一國」的理念台獨政黨，「一邊一國行動黨」今將舉行成立大會。「一邊一國黨」是一群「阿扁們」組成，原本計畫出席的前總統陳水扁，昨卻遭中堅駁回出席聲請，對此阿扁就痛批中監，「如果扁案不是政治，什麼是政治？！」。網友見阿扁貼文紛紛留言「如果不是小英連任，你真的會被關起來。不要空空」。

因案保外就醫的陳水扁，申請參加今(18日)的「一邊一國行動黨」成立大會，17日晚間確定遭法務部矯正署台中監獄否決。中監則以「該活動具高度政治意涵，前往參加顯然與保外就醫不得從事政治活動與選舉造勢等應遵守事項相悖」，故「礙難同意所請」。

對此，阿扁在個人臉書「陳水扁新勇哥物語」忍不住PO文痛批，「請問除了阿扁受到這樣的剝奪與限制還有誰？如果扁案不是政治，什麼是政治？！」。此外，阿扁預計將以錄影模式，參與創黨大會。

網友見阿扁貼文紛紛留言「阿扁，如果不是小英連任，你真的會被關起來。不要空空。」、「說自己無罪，怎麼不回去中監，回到法院證明自己清白」、「去中監，申請重審，你自己說過的要用法律爭回清白，現在是甚麼時刻，你每次在民進黨危急的時刻玩弄政治，趁火打劫。保外就醫的犯人，就遵守保外就醫的規定」。

前總統陳水扁在其臉書PO文。(圖/翻攝自 陳水扁新勇哥物語)

網友在前總統陳水扁臉書留言。(圖/翻攝自 陳水扁臉書)

(中時電子報)